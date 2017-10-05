Пострадавшие в ДТП с «красным автобусом» в Казани получат до 2 млн рублей страховки

15 пострадавших пассажиров в ДТП с «красным автобусом» в Казани могут получить страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба «Национального союза страховщиков ответственности».

Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшим необходимо обратиться к страховщику с паспортом, заявлением, со справкой из медучреждения с указанием диагноза и с документом от перевозчика о произошедшем событии.

- Размер компенсации будет рассчитываться по таблице выплат, утвержденной постановлением правительства РФ, - говорится в сообщении.

Так, за ушибы и ссадины будут выплачивать по 1 тыс рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тыс рублей. За несколько травм выплаты суммируются, но общая сумма не может превысить 2 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура РТ начнет проверку ДТП с автобусом и столбом у бассейна «Оргсинтез», которое произошло накануне вечером. Водитель автобуса маршрута №33 на высокой скорости не справился с управлением и протаранил фонарный столб. В результате в больницу обратились 15 человек.