В Казани в еще одной сети супермаркетов прекратят выдавать бесплатные пакеты

В российских и казанских супермаркетах SPAR вслед за сетью "Ашан" прекратят выдавать бесплатные пакеты, об этом сообщил представитель "Green Peace".
- В целях сокращения пагубного влияния на окружающую среду с 21 декабря 2017 года компания СПАР прекращает выдачу бесплатных пакетов во всех магазинах, - говорится в объявлениях в магазинах.
В природоохранных организациях поддержали это решение.
- Это замечательно, что большинство торговых сетей в России не раздают бесплатно одноразовые пластиковые пакеты. Ведь 99% этих пакетов отправляются на свалки или мусоросжигательные заводы, нанося ущерб природе и людям, - заявил Дмитрий Артамонов, руководитель проекта "Ноль отходов".
Сеть супермаркетов SPAR насчитывает в России более 180 магазинов разных форматов.