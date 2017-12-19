В Казани в еще одной сети супермаркетов прекратят выдавать бесплатные пакеты

В российских и казанских супермаркетах SPAR вслед за сетью "Ашан" прекратят выдавать бесплатные пакеты, об этом сообщил представитель "Green Peace".

- В целях сокращения пагубного влияния на окружающую среду с 21 декабря 2017 года компания СПАР прекращает выдачу бесплатных пакетов во всех магазинах, - говорится в объявлениях в магазинах.

В природоохранных организациях поддержали это решение.

- Это замечательно, что большинство торговых сетей в России не раздают бесплатно одноразовые пластиковые пакеты. Ведь 99% этих пакетов отправляются на свалки или мусоросжигательные заводы, нанося ущерб природе и людям, - заявил Дмитрий Артамонов, руководитель проекта "Ноль отходов".

Сеть супермаркетов SPAR насчитывает в России более 180 магазинов разных форматов.