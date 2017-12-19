В Казани две женщины «отмывали» деньги от продажи наркотиков, вкладывая их в криптовалюту

В Татарстане две женщины - 32-летняя жительница Челябинской области и 33-летняя жительница Тюменской области «отмывали» деньги от продажи наркотиков, вкладывая их в криптовалюту. Об этом сообщает Прокуратура РТ.

В ходе следствия было установлено, что в начале 2017 года женщины вступили в состав организованной группы под руководством неустановленного лица. Все переговоры они вели через Интернет.

Так, злоумышленницы забирали наркотики из специально оборудованных тайников в Татарстане, Уфе и Балашихе. После этого женщина расфасовывали наркотики по сверткам в арендуемом доме в Казани.

- В период с февраля по июнь 2017 года они сбыли синтетические наркотики нескольким наркопотребителям. Еще одна попытка сбыта 3 кг наркотиков была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что таким образом они заработали около 1,6 млн рублей, которые перевели в криптовалюту.

Свою вину злоумышленницы признали лишь частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.