В Казани две женщины «отмывали» деньги от продажи наркотиков, вкладывая их в криптовалюту

В Татарстане две женщины - 32-летняя жительница Челябинской области и 33-летняя жительница Тюменской области «отмывали» деньги от продажи наркотиков, вкладывая их в криптовалюту. Об этом сообщает Прокуратура РТ.
В ходе следствия было установлено, что в начале 2017 года женщины вступили в состав организованной группы под руководством неустановленного лица. Все переговоры они вели через Интернет.
Так, злоумышленницы забирали наркотики из специально оборудованных тайников в Татарстане, Уфе и Балашихе. После этого женщина расфасовывали наркотики по сверткам в арендуемом доме в Казани.
- В период с февраля по июнь 2017 года они сбыли синтетические наркотики нескольким наркопотребителям. Еще одна попытка сбыта 3 кг наркотиков была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что таким образом они заработали около 1,6 млн рублей, которые перевели в криптовалюту.
Свою вину злоумышленницы признали лишь частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.