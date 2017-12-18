Наверх
На проспекте Ямашева «красный» автобус снес столб, 14 человек госпитализированы
14:44, сегодня37
В Татарстане из-за новогодних праздников введут противопожарный режим
18:53, сегодня4
Прокуратура РТ проверит школы Казани из-за сообщений о сокращении зимних каникул
18:25, сегодня9
В Кадастровой палате заявили, что границы Татарстана до сих пор не зафиксированы
17:50, сегодня11
Что дарить казанцам на Новый год
В Татарстане осудили мужчин, которые стреляли по жеребятам из охотничьего ружья
17:11, сегодня11
Реклама
На берегу Казанки вместо трех небоскребов «Фатих», «Амир» и «Хан» построят 20-этажные дома
16:37, сегодня20
Завтра в Казани ожидается до 11 градусов мороза
15:43, сегодня
Процедуры для ухода за сухой кожей
В РТ прокурор попросил 25 лет для подсудимого, который 55 раз изнасиловал падчерицу
15:29, сегодня19
Стало известно, когда откроют "Макдоналдс" на Баумана
15:22, сегодня9
Центробанк подал заявление в Генпрокуратуру и СК на руководство «Спурт банка»‍
14:27, сегодня5
Где чаще всего обворовывают квартиры
Обзор тендеров: ремонт iPhone X чиновников за счет бюджета РТ и свадебная карусель в Челны
14:03, сегодня12
Челнинская певица Айгел рассказала в Comedy Club о своем быстром мозге, догоняемом ртом
13:58, сегодня5
Суд обязал выплатить 46 тыс евро вдове, чей муж был найден повешенным в здании милиции РТ
13:53, сегодня10
3 блюда татарской кухни из яиц от казанского шеф-повара
С начала года казанцев оштрафовали на 108 млн рублей
13:13, сегодня20
Организаторам уличных гонок может грозить штраф до 1 млн рублей
13:09, сегодня3
В Татарстане на ферме сгорел охранник
12:40, сегодня2
Как получить белоснежную улыбку по доступной цене, без боли и вреда для здоровья?
В Казани состоится первое собрание кредиторов «Спурт банка»
12:05, сегодня7
СК о расстреле в подъезде в Константиновке: убийцы были в масках, их ищут
11:57, сегодня23
«Женщинам я больше не доверяю»: почему казанцы стоят в очереди за бесплатной едой
11:49, сегодня37
Унистрой запустил мобильное приложение
Администрация президента РФ о нацязыках: даже носители языка отказываются его изучать
11:45, сегодня76
Несмотря на замороженные стройки: в Татарстане выросло число дольщиков
11:34, сегодня2
Верховный суд РТ постановил вернуть квартиру мужчине, который с марта жил в автомобиле
11:32, сегодня12
На улице Чистопольская отброшенный на тротуар BMW X3 сломал ногу студентке
11:15, сегодня28
В Набережных Челнах мужчина погиб при попытке открыть дверь на балкон
10:52, сегодня6
Общероссийский народный фронт подарит Минниханову веник
10:49, сегодня15
В Казани влюбленный подросток украл букет из 25 роз для своей подруги
10:24, сегодня21
В казанском поселке Константиновка мужчину застрелили в подъезде
09:59, сегодня12
ГИБДД Казани предложила убрать знаки «40 км/ч» на семи участках улиц
09:50, сегодня41
В Казани установят мемориальную доску главе советских шпионов в США
09:32, сегодня14
МегаФон» увеличил пропускную способность опорной сети в Казани в 10 раз
09:24, сегодня9
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
09:19, сегодня
В Казани пациентов больницы вынесли на носилках из-за дыма
09:12, сегодня1
В Нижнекамске продавец заплатит 2 тысячи рублей за свастику на детских пуховиках‍
08:59, сегодня8
Собчак вновь защитила татарский: почему Москва решает, сколько и как его преподавать?
08:48, сегодня66
Афиша громких событий: концерт Элвина Грея, шоу «Уральских пельменей» и Stand Up
08:26, сегодня
Минздрав России заставит кафе и рестораны перейти на йодированную соль
08:24, сегодня11
Сегодня в Казани ожидается до 10 градусов мороза
06:16, сегодня
«Ак Барс» на своем льду обыграл «Салават Юлаев»
21:40, 18.12.20176
В Москве будут судить экстремистов, среди которых бизнесмен из Казани, открывший «Ленту»
18:54, 18.12.201728
В Казани школьники в новогодние каникулы будут отдыхать на четыре дня меньше
18:19, 18.12.201719
Госсовету РТ предложили самораспуститься из-за отмены обязательного татарского языка
17:51, 18.12.201744
Афиша 18-25 декабря: открытие елочных городов, караван Coca-Cola и парад супергероев​
17:26, 18.12.20172
В Татарстане школьнице разорвало селезенку после удара отца
17:25, 18.12.201713
Президент Татарстана раскритиковал министра транспорта РТ за хвастовство
16:59, 18.12.201735
В Казани будут судить прапорщика, который, приехав к родителям, изнасиловал девушку
16:38, 18.12.201722
СК о паре, найденной во льду под Казанью: они тащили лодку, но не смогли добраться до нее
16:18, 18.12.201718
В казанском парке «Черное озеро» начали заливать каток
16:15, 18.12.20179
В Татарстане супружеская пара сгорела в частном доме
15:50, 18.12.20174
В России официально стартовала президентская кампания 2018 года
15:42, 18.12.201723
Завтра в Казани похолодает до -10 градусов
15:35, 18.12.2017
В Татарстане мужчина перевернулся на снегоходе, уходя от погони сотрудников ГИБДД
15:11, 18.12.201711
"Станет безопаснее": в Казани запустили крупнейшую газораспределительную станцию
15:10, 18.12.201710
Глава МВД РТ предложил запустить производство светящейся одежды
14:45, 18.12.201726
Исполком Казани: между улицами Сибгата Хакима и Чистопольской появится новая дорога
14:05, 18.12.201722
Минниханов встретился с "Последним императором" боев без правил
14:02, 18.12.201712
Девушка из Татарстана попала на обложку журнала Playboy
13:05, 18.12.201743
В Альметьевске студента колледжа обвинили в изнасиловании на съемной квартире
12:37, 18.12.201731
В Татарстане в 2017 году в ДТП погибли 393 человека
12:21, 18.12.201714
Житель Казани приехал в Набережные Челны и погиб, упав с 10 этажа
11:59, 18.12.201713
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В РТ прокурор попросил 25 лет для подсудимого, который 55 раз изнасиловал падчерицу

В РТ прокурор попросил 25 лет для подсудимого, который 55 раз изнасиловал падчерицу
16+
Фото: ProKazan.ru

Прокуратура Татарстана просит признать виновным и приговорить к 25 годам колонии строго режима 32-летнего Геннадия Герасимова, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, с сентября 2010 года по апрель 2017 года мужчина систематически насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Герасимов оставался с жертвой дома наедине, либо отвозил ее на автомобиле в лес или баню. При этом, он угрожал девочке расправой с ней, матерью и младшими сестрами, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем.

О насилии ребенка стало известно лишь в апреле 2017 года после медосмотра, проведенного в связи с жалобами девочки на боли в животе.

В ходе выяснения обстоятельств следователю удалось установить психологический контакт с ребенком, в результате чего девочка назвала имя насильника и рассказала о произошедшем. Таким образом, следствием установлено 55 эпизодов изнасилований и действий сексуального характера. Причастность к совершению преступления Герасимов признал лишь по одному эпизоду.

 

Люция Кашапова, 19.12.2017, 15:29
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожансто19 декабря 2017, 15:37
В зону гниду
Лучший комментарий
0
21
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 15:43
55 раз- статистику вели?? или зарубки ставили как робинзон крузо дни считал???
22
15
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 16:38
А каково этой девочке с этим всю жизнь жить?!Такая психологическая травма! Сломал практически все будущее ей!
1
16
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 16:39
Урод
0
10
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 16:40
Сволочь!
0
11
Согласны с автором?
Ильнур Рамазанов19 декабря 2017, 16:44
Посадить его в камеру с людоедом.
0
9
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 16:57
тут изначально надо было думать, что РСПешку брать нельзя для второй половинки.
ну теперь пусть сидит.
7
2
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 17:02
В СК свечку держали 55 раз?
8
5
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
55 раз- статистику вели?? или зарубки ставили как робинзон крузо дни считал???
Развернуть
вобщето считают просто: к примеру за период 4месяца, скажем через день - так и вырисовывают цифру на основе показаний. как-то так.
5
5
Согласны с автором?
Наталья19 декабря 2017, 17:13
Ублюдок ванючий.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 17:15
лучше 25 раз повесить, что мучился. на 26й раз не снимать
0
5
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
вобщето считают просто: к примеру за период 4месяца, скажем через день - так и вырисовывают цифру на основе показаний. как-то так.
Развернуть
Бред
1
1
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 17:23
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 17:25
теперь пусть готовить попу свою, петушина.
0
2
Согласны с автором?
артем власов19 декабря 2017, 17:33
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
3
0
Согласны с автором?
гость19 декабря 2017, 17:41
это получается с 7 лет он начал насиловать ребёнка?!!!Тварь!А теперь, эта мразь будет 25 лет жить за счёт налогоплательщиков,то есть эту гниду будут содержать и за мой счёт тоже?!?Верните смертную казнь!?
0
13
Согласны с автором?
гость19 декабря 2017, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
55 раз- статистику вели?? или зарубки ставили как робинзон крузо дни считал???
Развернуть
Это продолжалось в течение ?лет (84 месяца).С 2010 года.Если он насиловал ребёнка раз в один-два месяца,так и вывели примерное количество.Естественно девочка даты не записывала,но наверняка помнит с какой периодичностью эта тварь её использовала из года в год!На кол вражину!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин19 декабря 2017, 18:51
На зоне сидельцы без женской ласки страдают, 55 раз в день очко дырявить будут.
0
0
Согласны с автором?
ТатарчоноК19 декабря 2017, 18:57
Присоединяюсь ко всем пожеланиям. И скажу лишь одно: пока не введут публичную казнь, так и будем переваривать желчь в комментариях..
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Нужен ли мусоросжигательный завод в Казани?

До окончания голосования осталось:
НуженНужен, но подальше от населенных пунктовНе нужен
Голосов: 9
Голосовать
Голосов: 43
Голосовать
Голосов: 12
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru