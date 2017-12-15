В РТ подал в отставку глава исполкома одного из районов - сын экс-министра образования

Сын экс-министра образования РТ Энгеля Фаттахова Ильнур Фаттахов накануне ушел с поста руководителя исполнительного комитета Мамадышского района, об этом сообщает издание "Нократ".

Чиновник покинул пост по собственному желанию.

- До приезда в Мамадыш в Актанышском районе я 4 года занимал аналогичную должность. Нужно признаться, что школа местного главы дорогого стоит. Существенно отличается и стиль правления, и стиль работы, - отметил Фаттахов.

По его словам, он переезжает в Казань, где ему предложили возглавить бизнес-проект, связанный с IT-технологиями.