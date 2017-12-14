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«Берег не спасти!». На Гаврилова хотят снести здание ведического университета Махариши

«Берег не спасти!». На Гаврилова хотят снести здание ведического университета Махариши
16+
Фото: Рафаэля Шакирова
Портал ProKazan.ru о том, почему активисты выступают против сноса легендарного здания на берегу Казанки и о том, почему его было решено демонтировать

В Ново-савиновском районе Казани на улице Гаврилова обнесли забором недостроенное здание Российского ведического университета Махариши, который в народе прозвали «желтый дом» за счет крыши с золотым оттенком. Четырехэтажное строение стоит заброшенным уже много лет, и теперь его решили снести.

Казанские активисты против сноса здания

Против сноса дома с «золотой» крышей выступили активисты, защищающие от застройки береговую зону Казанки на Гаврилова. Председатель межрегионального общественного движения «Народный фронт» Рафаэль Шакиров уверен, что снос этого здания даст старт застройке всей береговой линии.

- Это только начало, после того, как здание снесут, планируется застройка «вглубь», - прокомментировал порталу ProKazan.ru Рафаэль Шакиров. - Все прекрасно понимают, что если сейчас начнутся работы, под застройку пойдет вся земля до Казанки. И территория просто будет застроена. Нужно это остановить, потом будет поздно! Если снесут, берег Казанки не спасти!

Сейчас активисты собирают людей, готовых защитить землю от застройки. Они ищут людей для распространение листовок и думают над местом для презентации проекта парка, который стал бы альтернативой стройке.

Причина сноса - аварийность

В «ЮИТ» пояснили: решение снести здание было принято из-за его аварийности. Как уверяют в строительной компании, дальнейшее изменение земельного участка пока неизвестно.

- Здание Ведического университета Махариши находится в аварийном состоянии и представляет повышенную угрозу для безопасного нахождения на данной территории, - прокомментировала порталу ProKazan.ru пресс-секретарь строительной компании Дарья Субоч. - Компанией «ЮИТ Казань» как владельцем земельного участка и данного строения принято решение об устройстве временного въезда для дальнейшего ведения работ по сносу аварийного здания.

Отметим, что на данный момент ведется комплексная экспертиза земельного участка. По результатам будет сформирован план дальнейшего развития земельного участка, который будет представлен заинтересованным лицам.

О здании. Почему оно оказалось заброшено

Напомним, год назад мы подробно рассказывали на ProKazan.ru об этом здании. Тогда краевед Раис Сулейманов рассказал, почему в Казани решили построить такой университет и почему он так и не был достроен.

- Учение Махариши Махеш Йоги (индийский гуру, основатель трансцендентальной медитации, - прим.авт) стало проникать в Татарстан примерно с 1992 года, причем, вначале последователи появились в Набережных Челнах, - рассказал Раис Сулейманов. - Там открыли филиал этого ведического университета - учили ведической медицине.

Однако поскольку вуз был без нормальной регистрации, выпускники не получали дипломов государственного образца, и все течение начало перебираться в столицу Татарстана. В 1998 году под здание университета был выделен участок земли на улице Гаврилова. Строительство стартовало в 1999 году. Проект был весьма масштабен.

- Здание проектировалось с учетом традиционных для Аюрведы требований к пропорциям красоты и гармонии, единства мира, - рассказал Сулейманов. - К примеру, вход направлен строго на восток, внутреннее расположение помещений тоже ориентировано на стороны света, в зависимости от назначения.

В 2008 году умер духовный лидер - сам Махариши. Практически сразу прокуратура Татарстана подает в суд иск о ликвидации "Российского ведического университета Махариши". Разбирательства длились долгое время, и в конце концов здание отошло на баланс города. Все эти годы все попытки выставить здание на аукцион оказывались тщетными.


Фото Дениса Петьовки

Как видно на фотографиях, которые ProKazan.ru публиковал год назад, здание, действительно, представляет угрозу для жизни. Пожары были не редким явлением для недостроенного ведического института, крыши практически нет, балки держатся на честном слове, огромные металлические листы лежат на бетонном полу и от ветра издают угрожающие звуки.

В любой момент огромная, тяжелая конструкция может рухнуть, а вместе с ней - и разрушающиеся кирпичные стены. Полный фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Портал ProKazan.ru будет следить за развитием ситуации.

Ольга Плешкова, 15.12.2017, 21:55
Тэги: Строительство
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Комментарии

Зимородок15 декабря 2017, 22:06
ура! Давно пора!
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Горожанин15 декабря 2017, 22:18
Что за активисты где их имена и фамилии ?
Редакция сказки придумывает ?
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Горожанин15 декабря 2017, 22:27
В ответ на комментарий пользователя
Что за активисты где их имена и фамилии ?
Редакция сказки придумывает ?
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22-18-Защита Казанки на Гаврилова в контакте-там активисты !!!
0
1
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Горожанин15 декабря 2017, 22:40
Козлы все у людей отнимают, скоро проход к воде платный будет.
0
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Кока кола15 декабря 2017, 22:41
Снести там всё сгнило плиты перекрытия после дождей и морозов лопнули я там лазил знаю кирпичи тоже осыпаются потому что от дождей ничем защещён небыл мародёры крышу растощили тва.ри.....
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