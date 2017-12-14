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В СК рассказали о втором педофиле из Авиастроя: он познакомился с девочкой в соцсетях

В СК рассказали о втором педофиле из Авиастроя: он познакомился с девочкой в соцсетях
16+
Фото: скриншот видео МВД РТ
Он был арестован судом до 13 февраля

В Следственном комитете и МВД рассказали подробности дела второго педофила из Авиастроительного района Казани, который надругался над 10-летней девочкой в салоне Daewoo Nexia, выяснилось, что он познакомился с ней в соцсетях. 

- Девочка познакомилась с подозреваемым в соцсетях за несколько дней до случившегося. Причем свой возраст она не скрывала. Злоумышленника это не остановило, и он, представившись 17-летним учеником школы, предложил ей встретиться, - сообщили в МВД.

Спустя 2 дня, 9 декабря, он заехал за ней на автомобиле, после чего они купили в магазине напитки. Затем он отвез девочку в безлюдное место в Авиастроительном районе и, пересев к ней на заднее сидение автомобиля, надругался над ней.

Благодаря тому, что девочка запомнила номер автомобиля, подозреваемого удалось задержать, им оказался 22-летний инженер компании "Казэнерго".

Возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характер", сегодня подозреваемый был арестован до 13 февраля. Свою вину он признал.

Напомним, накануне был арестован другой педофил, который надругался над девочкой на чердаке на улице Побежимова.

Н. Вильданов, 15.12.2017, 17:06
Тэги: Криминал, Педофил
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Комментарии

Серж15 декабря 2017, 17:11
Питераст ущербный!ниче тебе на зоне очко раздерут
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Горожанин15 декабря 2017, 17:27
Авиа...... стройный....педо....фил....что-то здесь лишнее...
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Активный педераст15 декабря 2017, 17:30
какой симпатичный! :-D
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Горожанин15 декабря 2017, 17:31
22-летний инженер компании "Казэнерго"?
В Казэнерго одни педофилы? :-D
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Зимородок15 декабря 2017, 17:33
а я песню сочинил!

"Господа педофилы!
По натянутым нервам!" :-D
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Горожанин15 декабря 2017, 17:48
в 10 лет побежала на свиданку??? нда.....
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Депутат Балтики15 декабря 2017, 17:52
Мразь .Ничего, сраку этому педофилу растянут на зоне. Будет там Люсей работать.
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Зимородок15 декабря 2017, 17:52
а мне понравилась женщина-ментовка из видео! =-D
И оператору, видимо, тоже! Он так её значок-"поплавок" и шеврон снимал! :-D
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Активный педераст15 декабря 2017, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
Мразь .Ничего, сраку этому педофилу растянут на зоне. Будет там Люсей работать.
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вот и я, о том же! :-D
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Активный педераст15 декабря 2017, 18:00
и 34-летний ген. директор Казэнерго Абдулхаков Рустам Рифгатович - мне тоже о-очень понравился! :-D
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