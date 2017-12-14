В СК рассказали о втором педофиле из Авиастроя: он познакомился с девочкой в соцсетях

Он был арестован судом до 13 февраля

В Следственном комитете и МВД рассказали подробности дела второго педофила из Авиастроительного района Казани, который надругался над 10-летней девочкой в салоне Daewoo Nexia, выяснилось, что он познакомился с ней в соцсетях.

- Девочка познакомилась с подозреваемым в соцсетях за несколько дней до случившегося. Причем свой возраст она не скрывала. Злоумышленника это не остановило, и он, представившись 17-летним учеником школы, предложил ей встретиться, - сообщили в МВД.

Спустя 2 дня, 9 декабря, он заехал за ней на автомобиле, после чего они купили в магазине напитки. Затем он отвез девочку в безлюдное место в Авиастроительном районе и, пересев к ней на заднее сидение автомобиля, надругался над ней.

Благодаря тому, что девочка запомнила номер автомобиля, подозреваемого удалось задержать, им оказался 22-летний инженер компании "Казэнерго".

Возбуждено дело по статье "Насильственные действия сексуального характер", сегодня подозреваемый был арестован до 13 февраля. Свою вину он признал.

Напомним, накануне был арестован другой педофил, который надругался над девочкой на чердаке на улице Побежимова.