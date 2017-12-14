В Казани по делу о «пяти презервативах» и грабежа студентки поймали еще одного нападавшего

В Казани полицейские накануне задержали еще одного подозреваемого в грабеже 20-летней студентки медуниверситета, которое произошло на съемной квартире на улице Чистопольская, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- 14 декабря в квартире на проспекте Победы был задержан еще один подозреваемый - 24-летний парень, ранее судимый за кражу. Он признался в совершении преступления, - сообщили ProKazan.ru.

У него также был найден пневматический пистолет.

Напомним, преступление случилось ночью 11 декабря в съемной квартире на улице Чистопольская, когда три парня напали на студентку медицинского вуза, под угрозой пистолета забрав у нее 6 тысяч рублей, а также все документы. Приехавшие полицейские изъяли в квартире 5 презервативов, после этого спустя несколько часов удалось задержать одного из нападавших - 24-летнего жителя села Кирби Лаишевского района.

Сейчас в розыске находится еще один подозреваемый, продолжается расследование уголовного дела по статье "Разбой".