Правительство России отказалось запретить курение около подъездов

Целью нововведений названа защита интересов некурящих граждан и обеспечение здоровья нации в целом

Правительство России не поддержало предложение сенаторов запретить курение на открытом воздухе менее чем в 10 м от подъездов жилых домов, пишут «Известия».

В правительстве посчитали, что предлагаемое расстояние ничем не обосновано. При этом авторы инициативы не провели анализа правоприменительной практики.

- Авторы законопроекта обосновывают такую меру тем, что широко распространена ситуация, когда соседи или гости курят у входа в дом, а дым сигарет приходится вдыхать всем вокруг. Они становятся «заложниками» курильщиков, - говорится в сообщении.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 29 июня. Авторы законопроекта считают, что принятие закона приведет к снижению воздействия окружающего табачного дыма на здоровье граждан. В министерстве здравоохранения РФ тогда одобрили законопроект о запрете курения около подъездов жилых домов.