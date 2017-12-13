Европейский суд взыскал 19 тыс евро с правительства РФ за неоказание медпомощи в УФСИН РТ

Европейский суд по правам человека обязал правительство РФ выплатить 19,5 тысяч евро Константину Ситарскому за длительный арест и неоказание надлежащей медицинской помощи в учреждениях УФСИН Татарстана, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Отмечается, что российские власти нарушили ст. 3 (Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), ст. 5 (Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) и ст. 13 (Отсутствие эффективных средств правовой защиты) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

- Медицинское лечение в местах лишения свободы должно быть соответствующим и сопоставимым с качеством лечения, которое государственные органы обязались обеспечить для всего населения, - говорится в решении Европейского суда.

Напомним, в ноябре 2012 года жителя Казани Константина Ситарского задержали по подозрению в преступлении.

В 2013-2014 годах суды неоднократно продлевали сроки содержания мужчины в СИЗО по одним и тем же основаниям. При этом жалобы Ситарского на ухудшение состояния здоровья и просьбу смягчить меру пресечения оставлялись без удовлетворения.

В феврале 2013 года сосудистый хирург, приглашенный родственниками арестанта, осмотрел его в следственном изоляторе и выявил болезнь нижних конечностей, трофическую язву правой голени, хроническую венозную недостаточность третьей степени обеих нижних конечностей.

- Врач прописал лечение медикаментами, запретил любые тяжелые физические упражнения и приказал, чтобы Константин регулярно проходил ультрасканирование вен на ногах. Через два месяца тот же хирург вновь подтвердил диагноз, - сообщили правозащитники.

В ответ начальник СИЗО заявил, что в учреждении не имеется сосудистого хирурга и нет сканера для осмотра ног Ситарского. В июле хирург, также приглашенный по инициативе родственников обвиняемого, назначил химиотерапию и операцию на обеих ног. Он подчеркнул, что Ситарского необходимо направить в специализированную клинику.

Состояние мужчины ухудшалось: в один из дней начальник СИЗО отказался отправить Ситарского в суд из-за его плохого самочувствия. Несколько недель Константин провел в больнице для осужденных ИК-2 Казани.

В ноябре 2013 года сосудистый хирург, услуги которого оплатили близкие Ситарского, обнаружил отрицательную динамику и выявил паховую грыжу, которая также требовала оперативного вмешательства. Только после этого начальник СИЗО признал важность операции, но сказал, что провести ее в условиях пенитенциарной системы невозможно.

В январе 2014 года Ситарского доставили в тюремную больницу, где, по его словам, все лечение состояло из приема анальгетиков. Его здоровье продолжало ухудшаться до такой степени, что он потерял способность двигаться правой ногой.

В марте того же года суд приговорил Константина Ситарского к 3 годам лишения свободы. Лишь после освобождения из колонии ему провели необходимую операцию.