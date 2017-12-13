В Казани осудили членов ОПГ «Невзоровские» из Челнов на 57 лет колонии строго режима

Сегодня, 14 декабря, Верховный суд Татарстана вынес приговор лидеру и двум участникам ОПГ «Невзоровские» - 47-летнему Андрею Невзорову, 38-летнему Владиславу Свириденко и 47-летнему Игорю Беспалову, сообщает Следственный комитет РТ.

- В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), - сообщили в ведомстве.

Так, Невзоров получил 21 год колонии, Свириденко — 19 лет и 1 месяц, Беспалов – 17 лет лишения свободы.

Напомним, по версии следствия, в 2000 году в Челнах Невзоров, имея авторитет в криминальной среде, создал и возглавил организованную банду «Невзоровские». За время существования группировки ее участники совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе три убийства и два покушения на убийство.

Так, 5 сентября 2000 года в районе челнинской ТЭЦ участники банды убили двоих предпринимателей, с которыми у Невзорова возник конфликт на почве совместной коммерческой деятельности.

- Мужчин расстреляли из неустановленного огнестрельного оружия, когда они выезжали на автомобиле «Нива» со двора дома. В результате полученных ранений потерпевшие скончались на месте, - сообщили тогда в Следственном комитете.

Кроме того, 19 февраля следующего года в районе челнинской ТЭЦ «Невзоровские» напали на двух участников противоборствующей группировки «30-й комплекс». В результате один из потерпевших получил огнестрельное ранение живота, а другому нанесли несколько ударов лопатой по голове.

Решив, что жертвы мертвы, преступники скрылись. Однако пострадавшие остались живы благодаря своевременной медицинской помощи. В ходе расследования стражи порядка изъяли у участников банды 4 пистолета различных конструкций, автомат и более сотни патронов.