Путин ответил Собчак на допуск Навального на выборы: вы хотите, чтобы как на Украине было?

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос Ксении Собчак о допуске на президентские выборы Алексея Навального, сравнил его с Михаилом Саакашвили, об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции.

- По поводу персонажей, которых вы упомянули... Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили? Те, кого вы назвали, - это Саакашвили, только в российском издании... Вы хотите, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране? Уверен, что абсолютно подавляющее большинство граждан России этого не хочет и не допустит, - заявил президент.

Он добавил, что власть "никого не боялась и не боится".

- Но власть не должна быть похожа на мужика, который лениво выковыривает капусту из бороды. Мы не хотим второго издания Украины для России. Не хотим и не допустим, — сказал он.

Отвечая на вопрос о конкуренции на выборах президента Путин отметил, что уже говорил об этом.

- И смысл ответа не в том, что кто-то не созрел для чего-то, а в том, что оппозиция должна выйти с ясной понятной программой позитивной действий. Вот вы идете под лозунгом "против всех", а что вы предлагаете? — сказал он Собчак.