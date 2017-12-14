Блоги ProKazan: что кроется за вакансиями для «порядочных» людей?

На подъездах часто встречаются объявления о работе с высокой зарплатой для людей всех возрастов и без даже опыта работы. Мы решили узнать, что кроется за подобными вакансиями

Сегодня главная по рубрике «Блоги» - корреспондент портала ProKazan.ru Виктория Абдуллина

Наверняка вы не раз замечали на своих подъездах пестрые объявления с предложением работы для порядочных, ответственных, открытых или инициативных людей. На работу приглашают «молодых и не очень» и обещают платить хорошие деньги. Такая вакансия «мечты», где тебя обещают взять только за то, что ты «самостоятельный человек», сразу вызывает недоверие. Однако объявления по городу появляются регулярно, значит эффект от них есть.

Мы решили разобраться, что это за работа такая «для порядочных и инициативных», и сходили на собеседование.

В объявлении некому Александру Михайловичу требуется «обыкновенный помощник». Человек ему нужен ответственный и открытый. Платить обещает «достойные деньги».

Что же, пробуем позвонить и узнать о вакансии подробнее. Трубку берет мужчина, представляется Александром Константановым, задает несколько вопросов обо мне: имя, возраст, профессия, опыт работы. Сразу приглашает на собеседование сегодня же вечером в офис на Лево-Булачной. На вопрос, что конкретно нужно будет делать у них в фирме, не отвечает.

Офис находится на 4 этаже, на двери табличка с надписью «Статус» и режимом работы. В небольшом коридорчике сидят несколько человек, видимо, такие же соискатели, как и я. Публика разношерстная: молодые люди, женщины средних лет, мужчины пенсионного возраста. Всех просят заполнить «карту кандидата», в которой нужно указать о себе все сведения, включая хобби. После этого всех по очереди приглашают в кабинет.

Собеседования проводят в общем кабинете, внутри очень шумно, потому что за каждым столом представитель фирмы общается с соискателем. Помимо стульев и столов в комнате ничего нет.

Меня встречает высокий молодой человек, представляется Александром Михайловичем - тот самый, с которым я беседовала по телефону. Задает уточняющие вопросы по анкете и просит назвать мои цели в жизни и желаемый доход. И прежде чем начать рассказ о фирме, Александр уточняет: «помните, что было написано в объявлении?». Называю должность «помощник руководителя», и он записывает ее на листок. Складывается ощущение, что он сам не знает, какую вакансию размещал.

Дальше Александр Константинов, тараторя, выдает информацию о компании:

- Называется Tiens Group, на мировом рынке с 1998 года, занимается производством товаров повседневного спроса. Основные направления: чай и кофе, спортивное и диетическое питание, средства личной гигиены и бытовая химия, бытовые приборы, товары для дома, текстиль, спальные принадлежности и товары для дома. В России компания уже 19 лет, официально зарегистрирована и все налоги платит.

Константинов упоминает, что компания работает на сбыт, в том числе с помощью сетевого маркетинга. Но мне этим заниматься не придется, так как сам Александр занимается управлением работы региональных представительств компании, которые, по его словам, кроме Казани есть еще в Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове и Волгограде. Сейчас компания расширяется и «будущий начальник» предлагает мне стать его помощником по контролю за филиалами. А если я буду справляться, то в ближайшее время мне дадут несколько сотрудников в подчинение.

Здесь стоит отметить, что ранее во время собеседования я указала, что я особого опыта у меня нет и что работала только продавцом. Но несмотря на это, меня уже готовы поставить на хорошую должность. Зарплату на первых порах обещают около 27 000 рублей, а через 3-4 месяца уже 30 000 - 40 000 и это «еще не потолок». Единственное, что мне сейчас нужно — это пройти трехдневное обучение.

Поздно вечером этого же дня Александр Константинов мне позвонил, сказал, что я подхожу их компании, и назвал дату и время начала обучения. Но на обучение я не пошла, так как изначально представилась не своим именем, в следующий раз мне необходимо было принести удостоверение личности.

Я решила поискать информацию о Tiens Group в интернете. Кроме статьи в Википедии, где сообщается, что Tiens Group или «Тяньши» занимается в основном производством БАДов и массажеров, открывается множество сайтов с негативными отзывами о компании.

Судя по отзывам, Александр Константинов ищет себе помощника уже несколько лет подряд, причем в разных городах России. Видимо «порядочных» и «открытых» все не может найти. Интересно, что описание Александра Михайловича все время меняется: это то молодой человек, то мужчина средних лет.

Большинство пользователей пишут, что на обучении им рассказывают о плюсах компании, о финансовом благополучии, о выгодных секторах экономики. Никакой конкретики не дают. Зато берут сумму от 300 до 500 рублей в залог за учебную литературу. Соискатели отмечают, что в конце тренингов им предлагают купить продукцию фирмы (БАДы) примерно за 12 000 рублей с целью их дальнейшей реализации и зарабатывания «несметных богатств». По сути, новые сотрудники должны привлекать в фирму таких же новых сотрудников. Все очень похоже на обыкновенную финансовую пирамиду.



Фото: скриншот сайта

В завершении, хочется отметить, что в Казани много подобных фирм. Все они размещают вакансии с размытыми требованиями и обещают высокую заработную плату. Причем это не только объявления на улице, но и конкретные вакансии на сайтах по поиску работы. На какую бы должность вы не претендовали, в итоге вас приглашают пройти обучение и еще заплатить за учебную литературу.

А вы когда нибудь попадали на собеседования в подобные фирмы? Поделитесь своим опытом поиска работы в комментариях.