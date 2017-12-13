В Татарстане в 2017 году на правительственные сайты совершили 7 миллионов атак

На правительственные сайты Татарстана в 2017 году было совершено около 7 млн атак, в это число входят случаи неправильного подбора пароля. Об этом рассказал накануне министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

- С начала года были зафиксировано более 7 млн компьютерных воздействий на государственные информационные ресурсы Татарстана. Отмечу, что на всех системах используются сертифицированные средства защиты, которые позволяют противодействовать компьютерным воздействиям, - завил Шайхутдинов.

По его словам, успешное отражение атак стало возможным благодаря механизму взаимодействия республиканских органов государственной власти, правоохранительных органов и коммерческих организаций.

Министр также сообщил, что через портал госуслуг Татарстана в виде различных платежей в этом году прошло около 14 млрд рублей.