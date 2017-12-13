В Казани задержали отца, сына которого нашли только после возбуждения дела об «убийстве»

В Казани был задержан, а после арестован на 13 суток 32-летний мужчина, который в августе забрал у бывшей жены 1,5-годовалого сына, после чего пропал. По данному факту Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство", в результате и отца, и ребенка удалось найти.

- В начале декабря при содействии сотрудников ГИБДД папу ребенка задержали на улице Московской в Казани, когда он управлял своим автомобилем. На место оперативно выехали судебные приставы, после чего его доставили в отдел, где был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ, так как он являлся еще и должником по алиментам. После чего мужчину доставили в Зеленодольский районный суд, где ему было назначено наказание за уклонение от уплаты алиментов в виде 13 суток административного ареста, - сообщили в пресс-службе Управления судебных приставов.

После этого судебные приставы передали мальчика его матери.

Напомним, ребенок ушел с отцом 27 августа, мужчина выехал на черном Opel Insignia в сторону Ульяновска.

10 декабря Следственный комитет возбудил дело по статье "Убийство", чтобы использовать все необходимые процедуры для поиска ребенка.

Уголовное дело после было прекращено.