СМИ: чиновникам запретят требовать от россиян «лишние» справки

Многофункциональным центрам (МФЦ) и государственным органам могут запретить требовать от граждан лишние справки, пишут «Известия».

- Авторы инициативы предлагают запретить многофункциональным центрам и другим органам требовать у граждан документы, отсутствие или недостоверность которых не были указаны при первоначальном отказе в предоставлении госуслуги, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это допустимо в двух случаях: если изменилось законодательство либо если выяснилось, что действия работника МФЦ были ошибочными или противоправными. В последнем случае возврат документов должен сопровождаться актом о привлечении виновного сотрудника к ответственности.

Кроме того, предлагается сократить сроки рассмотрения жалоб с 15 до 10 дней, а в случае обжалования отказа в приеме документов или нарушения сроков исправления ошибок — с 5 до 3 дней.

Соответствующие поправки в закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» планирует поддержать в первом чтении комитет Госдумы по федеративному устройству на заседании уже сегодня, 14 декабря.