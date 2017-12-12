В офисе ГК «ЕвроГрупп» челнинского бизнесмена вновь проходят обыски

В Набережных Челнах в офисе ГК «ЕвроГрупп», который принадлежит бизнесмену Алексею Миронову, вновь проходят обыски. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На месте работают сотрудники следственного комитета. Отмечается, что обыски связаны с уклонением от уплаты налогов по отдельным коммерческим сделкам.

Напомним, в середине октября в доме владельца челнинской ГК «ЕвроГрупп» Алексея Миронова уже проходили обыски по заявлению главы Исполкома Набережных Челнов Рината Абдуллина. Обыск проводился по уголовному делу, которое возбудили в отношении неустановленных лиц по статье 285 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» по делу о земельных участках.

В самой же компании считают, что это давление на бизнес.

- Завели уголовное дело по заявлению руководителя исполкома Рината Абдуллина по факту незаконного оформления земельных участков. Мы предполагаем, что это было сделано после того, как исполком города проиграл практически все дела о недействительности договоров аренды в Арбитражном суде. Суды признали законность землеотводов и договоров аренды. Видимо, они решили пойти другим путем, обратились с заявлением в правоохранительные органы. Непонятно только, что они там ищут, в доме у Алексея Миронова. Мы считаем, что это давление на бизнес, - сказал тогда начальник юридического отдела компании Альберт Халиуллин, передает Chelny-biz.ru.

Напомним, в 2014 году Миронов стал фигурантом уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса на принадлежащих ему площадях.

Кстати



«Еврогрупп» - лидер коммерческой недвижимости в Набережных Челнах. Компания имеет в собственности 400 тысяч квадратных метров площадей. В активе компании торговые комплексы, офисные здания, складские комплексы и земельные участки под строительство как коммерческой, так и жилой недвижимости.