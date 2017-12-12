В Казани создали комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий, которую возглавил первый заместитель руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов. Решение об этом было принято сегодня в ходе 22-й сессии Казгордумы.

Сообщается, что комиссия будет рассматривать меры социальной поддержки реабилитированных, принимать заявления от них, либо от их представителей.

В заседаниях могут принимать участие заявитель, работники госорганов, а также представители СМИ.