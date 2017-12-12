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В Татарстане жена умершего от язвы мужчины потребовала 2 млн рублей с больницы

В Татарстане жена умершего от язвы мужчины потребовала 2 млн рублей с больницы
16+
Фото: один из погибших пациентов/фото правозащитников

В Татарстане супруга и трое малолетних детей умершего пациента Александра Бондаря направили в суд иск к Агрызской центральной районной больнице о компенсации морального вреда, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Свои нравственные страдания они оценили в 2 млн рублей.

Напомним, в Агрызе 11 октября прошлого года 37-летнему Александру Бондарю, который жаловался на приступы открытого кровотечения язвы желудка, вызвали скорую помощь. Но врачи его не госпитализировали. Через три дня родственники мужчины вновь позвонили в «скорую». На этот раз его доставили в приемное отделение, но там врачи его вновь не госпитализировали.

29 октября Александр потерял сознание прямо на улице, и ему в третий раз вызвали «скорую». С диагнозом «Язвенная болезнь желудка, осложненная желудочным кишечным кровотечением. Острая постгеморрагическая анемия тяжелой степени» мужчину поместили в реанимационное отделение больницы. А 24 ноября прошлого года Александр Бондарь умер из-за язвенной болезни желудка, осложнившейся массивной кровопотерей.

- В ноябре 2016 года на протяжении пятнадцати дней хирург Вячеслав Тубылов, зная о тяжелом состоянии пациента Александра Бондаря, не осматривал его, лечение не назначал и не проводил, ежедневные обходы Бондаря совместно с коллегами не совершал. Хотя имелись абсолютные показания для операции, мер для ее проведения Тубылов не принял, - сообщили правозащитники.

Также вечером 31 декабря 2016 года в Агрызскую ЦРБ доставили другого пациента с диагнозом «Кровоточащая проникаюшая колото-резаная рана с повреждением внутренних органов, признаки геморрагического шока», дежуривший в тот день Вячеслав Тубылов незаконно поручил подчиненным направить мужчину в больницу села Малая Пурга, расположенную в Удмуртии — «по месту медицинского обслуживания».

Операция была проведена позднее другим хирургом, которого вызвали из дома. Это привело к большой кровопотере, прогрессированию и необратимости шока. Утром 1 января мужчина умер.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». 59-летнего хирурга местной районной больницы Вячеслава Тубылова приговорили к трем годам лишения свободы условно с лишением на три года права заниматься врачебной деятельностью.

Кстати, Вячеслав Тубылов дважды привлекался к уголовной ответственности. В 2010 году его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге и приговорили к 3 годам лишения свободы условно. В 2016 году суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Люция Кашапова, 13.12.2017, 15:05
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин13 декабря 2017, 15:22
ужас, от язвы в наше время умирают
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Горожанин13 декабря 2017, 15:41
Присудят три тысячи рублей и все, скажут денег нет.
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Русский13 декабря 2017, 15:49
На кол Ирода.
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Димон13 декабря 2017, 15:53
"В Татарстане супруга и трое малолетних детей умершего пациента Александра Бондаря направили в суд иск " А что это за малолетние вундеркинды, которые подают иски в суд? Проказа зажигает!
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