В Татарстане двух парней обвинили в сексе с 15-летней девочкой

В Лениногорске Следственный комитет начал доследственную проверку на двух парней 22 и 26 лет, которые, по данным следствия, минувшим летом занимались сексом с 15-летней девочкой. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Половые контакты между тремя молодыми людьми происходили в период с июня по сентябрь 2017 года, оба подозреваемых были задержаны, - сообщили ProKazan.ru.

Заявления от потерпевшей в полицию пока не поступало, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Половое сношение с лицом, не достигшего 16-летнего возраста".