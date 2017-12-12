Госсовет РТ об инициативе отменить Конституцию Татарстана: с какой стати?

При этом в администрации президента России сообщили, что "конституция Татарстана давно приведена в соответствие с Конституцией РФ"

В Госсовете РТ прокомментировали инициативу депутата горсовета Набережных Челнов Сергея Яковлева отменить Конституцию Татарстана в связи с непродлением договора о разграничении полномочий между РФ и РТ, глава комитета по законности и правопорядку Шакир Якудин заявил, что оснований для этого нет. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам депутата, нет никаких юридических оснований для признания конституции Татарстана нелегитимной.

- А с какой стати? — спросил Шакир Якудин.

При этом 5 декабря он заявлял, что норма конституции Татарстана, в которой упоминается договор, переходит в "спящее положение", пока "не проснется федеральное самосознание".

При этом в администрации президента России сообщили, что "конституция Татарстана давно приведена в соответствие с Конституцией РФ".

- Если депутату хочется в этом убедиться, это его законное право, - заявил неназваный представитель администрации.

Уточняется, что в статье 1 конституции Татарстана используется название договора 1994 года, а не 2007 года.

Напомним, Конституция Татарстана была принята в 1992 году, в статье 1 республика называется "государством, объединенным с РФ" Конституцией России, конституцией Татарстана и договором между республикой и РФ о разграничении полномочий.

При этом накануне депутат горсовета Набережных Челнов Сергей Яковлев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить Конституцию Татарстана, так как утрата силы у договора о разграничении полномочий, якобы, прямо повлияло на легитимность Конституции РТ, основанием для которой он являлся.