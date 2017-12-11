В Челнах планируют выпускать вездеходы для бездорожья

В Набережных Челнах планируют запустить серийное производство вездеходов для бездорожья «Русак-3918». Об этом пишут «Вести Камаза».

Отмечается, что у спецавтомобиля, разработанного челнинской ГК «МОК», будет коробка передач и салон от «Нивы». Также вездеход оснащен двигателем от «Лады» (98 лошадиных сил), двухслойными гусеницами повышенной проходимости и водометом.

Сообщается, что первую партию машин планируют продать уже до конца текущего года. Также в планах запустить серийное производство снегоболотохода.