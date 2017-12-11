В Татарстане на реке Кама нашли тела двух рыбаков с отколовшейся льдины

В Татарстане на реке Кама спасатели обнаружили тела двух рыбаков с отколовшейся накануне льдины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщается, что тело 60-летнего мужчины нашли по правому берегу вниз по течению реки Кама, в 270 м от берега и в 4 км от плотины.

Также сегодня спасатели в 8.35 утра нашли тело другого погибшего рыбака. Им оказался 36-летний мужчина.

- Тело было обнаружено по правому берегу Камы вниз по течению в 60-70 метрах от берега и в 4 км от плотины, - сказали в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что около Набережных Челнов на Каме накануне вечером оторвалась льдина с находящимися на ней пятью рыбаками, удалось спасти одного из мужчин. Спасательная операция продолжается.