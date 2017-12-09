Парк «Черное озеро» станет центром новогодних мероприятий в год Льва Толстого в РТ

Обновленный парк «Черное озеро» в Казани станет центром для проведения тематических мероприятий в рамках Года театров в России и Года Льва Толстого в Татарстане, об этом рассказал сегодня Азат Абзалов, начальник Управления культуры исполкома города.

По его словам, Дирекция парков и скверов подготовила к Новому году программу "Зима в парках", согласно которой в различных парках города будут проводиться разнообразные мероприятия.

В парке "Черное озеро" появятся новогоднее оформление, нарядная елка, тематические арт-объекты и каток площадью более 6 тыс. кв. м., что составляет примерно одну восьмую часть площади всего парка.

Напомним, ранее стало известно, что главную новогоднюю елку Казани откроют 29 декабря. "Зеленую красавицу" установят на площади Тысячелетия. Она будет украшена леденцами, шарами и валенками. В этот же день здесь откроется ледовый городок.