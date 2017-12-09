В Деревне Универсиады нашли мертвым тренера по плаванию из Казахстана

В Казани в Деревне Универсиады в минувшую субботу нашли мертвым 37-летнего тренера по плаванию из Казахстана, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Тело было найдено вечером в ванной комнате его 15-летним воспитанником. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, - рассказали ProKazan.ru.

Отметим, что тренер прибыл в Казань для участия в соревнованиях "Всероссийский кубок Александра Попова".

По данному факту Следственный комитет начал доследстенную проверку.