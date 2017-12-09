Казань за неделю: новый министр образования РТ, вестибюль на «Кремлевской» и Голубое озеро

Портал ProKazan.ru публикует самые важные новости прошедшей недели

В Татарстане назначили нового министра образования

Прежний министр образования РТ Энгель Фаттахов был уволен. Его место занял бывший министр по делам молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ 56-летний Рафис Бурганов.

В свою очередь, Энгель Фаттахов после отставки вновь возглавил Актанышский район Татарстана. Он уже возглавлял этот район с 1998 по 2012 год.

Полпред Путина в Приволжье ответил на слухи о слиянии Татарстана с другими регионами

Полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич заявил, что укрупнения регионов путем слияния республик Татарстан и Башкортостан не будет.

- Если думать о слиянии республик, то явно не о слиянии Татарстана и Башкортостана. Это два крупных и сильных региона, объединять их не имеет смысла, - сказал Бабич.

По его словам, более эффективным путем укрупнения всегда было присоединение слабого региона к сильному.

Минниханов заявил, что Татарстану больше не нужен договор о разграничении полномочий с РФ

Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан больше не намерен возвращаться к вопросу продления договора о разграничении полномочий с Москвой. По его мнению, отсутствие договора не создает пробел в законодательстве.

- Имеем, что имеем, нас это устраивает, - сказал глава республики.

Минниханов также отметил, что первый договор дал республике большие возможности и ресурсы, при подписании второго договора объем преференций был сокращен, но в итоге республика добилась многого.

В Казани на станции метро «Кремлевская» открылся вход со стороны Баумана

Наконец-то открылся южный вестибюль станции метро «Кремлевская» с выходом на улицы Баумана и Профсоюзную. Напомним, что он был открыт вместе со станцией в 2006 году, но в 2008 его закрыли.

Завершилось благоустройство Малого Голубого озера

В июле 2017 года Учебно-опытный Пригородный лесхоз выставил тендер на благоустройство Голубых озер. На эти цели из бюджета было выделено 9 миллионов рублей. 30 ноября работы по реконструкции завершились.

ProKazan.ru съездил в природный заказник и посмотрел, как преобразилась его территория. Помимо обновленных спусков в воду, раздевалок и беседок, мы увидели забор, которым отгородили от остальных «VIP купальню».

В Министерстве лесного хозяйства РТ объяснили, что забор на Голубом озере нужен для «равномерного распределения отдыхающих».