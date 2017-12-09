Совет старейшин из Челнов просит придать татарскому статус государственного языка в России

Духовного управления мусульман Набережных Челнов настаивает на том, что татарский язык понимают башкиры, кумыки, якуты, алтайские народы и многие другие национальности

Совет старейшин Духовного управления мусульман Набережных Челнов обратился с открытым письмом к председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Старейшины просят придать татарскому статус государственного языка Российской Федерации. Об этом сообщает Набережночелнинский мухтасибат.

«Мы, члены Совета старейшин Набережночелнинского мухтасибата Духовного управления мусульман Республики Татарстан, обращаемся к Вам с просьбой вынести на рассмотрение Госдумы наше предложение о придаче татарскому языку статуса государственного в России», - говорится в письме.

Представители Духовного управления мусульман аргументируют свое предложение тем, что татарский народ — второй по численности в России. А татарский язык, хоть и неофициально, но является вторым языком в стране, используемым для межнационального общения. Ведь его, по мнению челнинцев, понимают «башкиры, кумыки, балкары, якуты, алтайские народы, выходцы из Средний Азии, азербайджанцы, турки и многие другие».

Также старейшины подчеркивают, что большая часть татарского народа живет за пределами республики Татарстан и не может получать образование на родном языке, а значит, не может сохранять свои традиции и развивать культуру.

«Уменьшение часов преподавания татарского языка в школах республики подрывает достигнутые годами равновесие между русским и татарским народами, провоцирует родителей на необдуманные шаги», - говорится в письме.

Совет старейшин Набережночелнинского мухтасибата утверждает, что «закрепление в Конституции РФ татарского языка как второго государственного языка спасло бы его от дальнейшей дискриминации, укрепило бы доверие между нациями и народами в РФ, усилило бы патриотическое воспитание».

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что Госсовет РТ единогласно проголосовал за проект по добровольному татарскому языку в школах.