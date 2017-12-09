В Татарстане три женщины и двое детей самостоятельно выбрались из горящей квартиры

Пожар произошел в девятиэтажном доме в Набережных Челнах

В Набережных Челнах из горящей квартиры в девятиэтажном доме спаслись три женщины и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире в доме №17/03 в Новом городе поступило накануне в четыре часа утра. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части №54, а также медики, полицейские, аварийные службы жизнеобеспечения и дознаватель ОНД.

53-летняя хозяйка квартиры рассказала, что пожар произошел на кухне. Она, ее 34-летняя и 23-летняя дочери, а также 12-летний и годовалый внуки покинули горящую квартиру самостоятельно еще до появления пожарных.

Огнеборцам удалось справиться с возгоранием за пять минут. Огонь уничтожил холодильник и кухонный гарнитур, а также закоптил потолки и стены.

Предполагаемой причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

