В Татарстане потратили 500 миллионов рублей на ремонт мостов

На эти деньги в 2017 году были отремонтированы мосты, путепровод и 20 водопропускных труб

Правительство России выделило из бюджета 500 миллионов рублей на ремонт федеральных мостов искусственных сооружений в Татарстане. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В 2017 году во время реконструкции двух участков федеральной трассы М7 «Волга» был построен пешеходный мост на 888-ом км, а также введены после строительства и реконструкции два моста, путепровод и подземный переход.

Кроме того, был капитально отремонтирован мост через реку Юрашка. Мост был реконструирован с расширением проезжей части до 11,5 метров.

Ремонт произвели и на большом мост через Волгу на 777-ом километре М7. Там дорожники уложили новое покрытие. Также реконструкция коснулась мостов через реку Улема в Апастовском районе на 72-м км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск и через реку Солонка рядом с Казанью на 806-ом км трассы М7 «Волга».

В рамках ремонта был также проведен путепровода в Елабужском районе республики.