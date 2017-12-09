Названы профессии, представители которых больше всего матерятся во время работы

Лидерами по использованию нецензурной лексики стали строители

Компания Mail.Ru Group провела опрос пользователей с целью выяснить, представители каких профессий больше всего ругаются матом. Результатами исследования поделился РБК.

Опрос проводился с 16 октября по 13 ноября 2017 года. Его участниками стали 1100 человек.

Исследователи выяснили, что каждый второй представитель малого и среднего бизнеса (49%) бранится на работе. Больше всего ругаются работники в возрасте от 25 до 40 лет, причем мужчины делают это чаще представительниц слабого пола (59% против 32%).

Больше всех используют нецензурную лексику работники строительной сферы – это подтвердили 64% опрошенных. Также в пятерку «матершинников» вошли представители таких сфер, как промышленность (60%), информационных технологии (58%), торговля (51%), реклама, маркетинг и PR (49%). Меньше всех матом ругаются представители сферы образования – только 17% признались, что выражаются нецензурно.

Респонденты объяснили, что мат помогает в работе – так считает почти половина опрошенных. А 21% ругающихся на работе уверен, что использование нецензурной лексики способствует выполнению поставленных задач.