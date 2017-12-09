Из Казани на поезде можно будет добраться до Алматы

Новый железнодорожный маршрут свяжет Татарстан и Казахстан

12 декабря в 14:30 из столицы Казахстана в Казань отправится международный пассажирский поезд маршрута № 303/304. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан.

Пассажирский состав будет находиться в пути 62 часа. Его маршрут пройдет через такие города, как Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Екатеринбург.

В Казань поезд из Алматы прибудет 15 декабря в 05:40 утра.

Новый маршрут создан с целью укрепления туристических и бизнес связей между Казахстаном и Татарстаном.