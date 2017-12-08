В Татарстане планируют построить завод по производству биопротеина за 18 млрд рублей

В Татарстане планируют построить завод по производству биопротеина, сообщает пресс-служба правительства РТ.
Отмечается, что сумма инвестиций в первое в России производство биопротеина составит 18 млрд рублей. Проект планируют реализовать на площадке ОЭЗ «Алабуга».
Сообщается, что глава Татарстана Рустам Минниханов высоко оценил значение данного проекта для экономики всей России и поручил заинтересованным министерствам и ведомствам оказать максимальное содействие в реализации проекта.
Кстати
Биопротеин – это высококачественная кормовая добавка, сходная по составу с рыбной мукой. Технологический процесс реплицирует естественный процесс появления биопротеина в природе (в процессе разложения метана). Предполагаемый объем производства в «Алабуге» - 100 тысяч тонн в год, для этого требуется около 180 млн кубических метров природного газа.