В Татарстане электрички за год «потеряли» полмиллиона пассажиров‍

В Татарстане в текущем году электрички перевезли на 450 тысяч человек меньше из-за нового порядка учета пассажиров, об этом сообщает "РБК Татарстан" со ссылкой на АО "Содружество".

- Некоторые поезда идут по Татарстану, потом, к примеру, по Удмуртии и снова заезжают на территорию нашей республики. Раньше при каждом заезде в Татарстан каждый пассажир считался заново. Теперь же он учитывается в системе один раз, — сообщили в компании.

Всего по данным на октябрь в этом году электрички перевезли 5,14 млн человек, самая популярная электричка двигается по маршруту из Казани в Кукмор (1,95 млн пассажиров за 10 месяцев).