В Казани мужчина полез спасать кота и застрял на козырьке подъезда

В Казани мужчина полез спасать кота, а обратно спуститься с козырька подъезда уже не смог. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел накануне поздно вечером по улице Серова.

- Мужчина забрался на козырек, чтобы спасти кота, а спуститься вниз не смог. В итоге спасатели помогли ему спуститься с козырька, - сказали в МЧС.

В результате никто не пострадал.