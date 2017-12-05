Глава «антинаркотического» отдела МВД РТ о вердикте начальнику полиции Казани: переживаем

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Вадим Костюнин сегодня в ходе пресс-конференции ответил на вопрос, как он оценивает вердикт суда, вынесенный начальнику полиции Казани Руслану Халимдарову и его четырем коллегам.

- Всех этих сотрудников я знаю, я знаю семьи все. Я скажу прямо — мы переживаем. Но комментировать решение суда я не могу, тем более что приговор в законную силу не вступил, я думаю, он будет обжалован, - заявил полицейский.

Напомним, накануне стало известно, что в Москве областной суд приговорил Руслана Халимдарова к 10,5 годам заключения в колонии строго режима. Судья принял решение запретить полицейскому занимать должности на госслужбе сроком на два года с лишением специального звания "полковник полиции".

Всех подсудимых признали виновными в совершении преступлений по статьям "Похищение человека"), ч. 4 ст. 188 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств"), ч. 2 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод").