В Казани с яхт-клуба «Локомотив» пропали три катера, принадлежащие «Татинвесту», сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что сумма ущерба составила более 3 млн рублей.

- Пропавшие маломерные суда на базе отстоя находились с 2015 года. 4 декабря текущего года при осмотре яхт-клуба представители компании обнаружили, что пропали три катера - «Александра», «Мрия» и мотолодка «Тишковск», - говорится в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.