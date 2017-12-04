Чиновники призывают казанцев подкармливать зимующих в городе птиц

Жителей Казани призывают подкармливать зимующих в городе уток-крякв. С таким призывом к казанцам обратился Государственный комитет по биоресурсам.

- Основное поголовье составляют утки-кряквы, которые не собираются покидать привычные парки и пруды. Утки успешно перезимовывают, используя незамерзающие водоемы, куда они перемещаются, - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что бить тревогу из-за того, что водоплавающие птицы остались в замерзшем водоеме не стоит.

- Если пернатые здоровы, то смогут выжить в природе самостоятельно, - сообщили в ведомстве.

Кстати, кряква отличается повышенной адаптируемостью к любым условиям обитания. Традиционно селится на водоемах с буйной растительностью и успешно может жить даже в условиях городской среды – в парках, на близлежащих озерах и других водоемах.

Справка



Утка-кряква — самая многочисленная дикая утка на территории России, обитательница почти всех речных долин, прудов и озер. Дикие утки также обитают и на территории Европы, захватывая часть Северной Африки, Азии (к югу до Месопотамии), Кашмира, Японии и Монголии.