Появились первые «морские» фото атомного подводного крейсера «Казань». Сюжет об этом был показан на телеканале «Звезда» в программе «Военная приемка».

Напомним, головная атомная подводная лодка четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М» была спущена на воду на заводе «Севмаш» 31 марта этого года.

Кстати



В данный момент в составе флота находится головной атомоход семейства "Северодвинск", относящийся к проекту 885. Остальные лодки строятся по измененному проекту 885М. В 2009 году была заложена "Казань", в 2013-м "Новосибирск", в 2014-м "Красноярск", в 2015-м "Архангельск" и в 2016-м "Пермь".



Многоцелевые атомные подлодки проекта 885 оснащены восемью универсальными пусковыми установками, в которых могут быть размещены в общей сложности 32 крылатые ракеты разного назначения (из состава комплексов "Оникс" и "Калибр"), предназначенные для поражения кораблей и береговых объектов. Максимальная дальность полета используемых ракет находится в диапазоне от 300 до 2,6 тысячи километров. Также лодка оснащена 10 торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.



Водоизмещение лодок этого проекта приближается к 14 тысячам тонн, скорость хода превышает 30 узлов, а глубина погружения составляет около 600 метров.