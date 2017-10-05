Большинство жителей России предлагают лишить сектантов родительских прав

Большинство граждан РФ высказались в поддержку постановления Верховного суда, который рекомендовал лишать прав родителей за вовлечение детей в секты, незаконные общественные и религиозные организации. По сообщению ВЦИОМа, 79% респондентов поддержали эту меру, отмечают "Известия".

Согласно центру изучения общественного мнения, 16% опрошенных отрицательно относятся к этой рекомендации. Около 9% респондентов аргументировали свой ответ тем, что родители лучше знают, что нужно ребенку.

Примерно 12% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 18 и 26 ноября среди 1200 респондентов, затруднились четко сформулировать свою позицию относительно усиления государственных мер по защите детей.