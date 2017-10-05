В Казани у площади Свободы после выстрела госпитализировали парня с «черным глазом»

В центре Казани около площади Свободы 27-летнему парню выстрелили в лицо, в результате чего его госпитализировали с диагнозом "тотальная гифема или черный глаз". Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- На улице Большая Красная 3 декабря около 3 часов ночи неизвестный выстрелил в пьяного пострадавшего из неизвестного оружия, после чего скрылся. Парня с огнестрельным сквозным ранением левого глаза привезли в больницу, после чего ему оказали медицинскую помощь, - рассказали ProKazan.ru.

C места происшествия забрали запись с видеокамеры, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Идет поиск подозреваемого.