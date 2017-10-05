В Казани бездомного обвинили в том, что он трогал за половые органы 6-летнюю девочку

В Казани решается вопрос о возбуждении уголовного дела на 35-летнего ранее судимого бездомного из Иркутской области, который в квартире дома по улице Айдарова трогал за половые органы 6-летнюю девочку, также показывая ей свою половые органы. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Это произошло 1 декабря в период с 8 до 9 часов утра. Бомж находился в гостях у 60-летнего пенсионера, где также была маленькая девочка. После совершения развратных действий в полицию обратилась 32-летняя мать девочки, - рассказали ProKazan.ru.

К моменту поступления заявления в полицию сам подозреваемый уже находился в следственном изоляторе за уклонение от исполнения административного наказания по другому делу.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Развратные действия".