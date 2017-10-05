Экс-футболиста «Барселоны» попросили вернуть желтую карточку в Казань

Ведущие программы “Прожекторперисхилтон” в шутку попросили своего гостя, бывшего футболиста “Барселоны” вернуть желтую карточку в Казань, которую тот получил на матче 8 лет назад.

- Вы приезжали в 2009 году в Казань на игру с “Рубином”. И на 75-й минуте вы получили желтую карточку. Вы не могли бы ее вернуть? - пошутил Иван Ургант.

- В Казани сейчас просто у судей только красная карточка, они за минимальное нарушение сразу с поля удаляют, - объяснил Сергей Светлаков.

На что Карлес Пуйоль согласился, что это несправедливо, и вспомнил свою незаслуженно полученную желтую карточку.

