«Рубин» проиграл «Локомотиву» в Москве

Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Абсолютное преимущество нашей команды в первом тайме в голы, к сожалению, не вылилось, сообщает официальный сайт клуба.

Очень активные фланги в лице Эльмира Набиуллина и Морица Буаэра раз за разом разгоняли наши атаки, Сердар Азмун и Максим Канунников цеплялись за любые мячи. Однако в завершающей стадии не хватало самой малости. "Локомотив" до перерыва не создал у наших ворот абсолютно ничего, в итоге в перерыве наставник хозяев Юрий Сёмин сделал сразу две замены.

Замены рисунок игры поначалу изменили несильно – "Рубин" продолжил владеть мячом и искать счастье на чужой половине поля. Канунников после тонкой передачи Мийо Цакташа отдавал на Азмуна казалось бы наверняка, иранец уже был готов отправлять мяч в сетку, но в последний момент в подкате выручил команду Соломон Кверквелия.

Постепенно "Локо" все же выровнял игру, а на 80-й минуте "Рубин" остался в меньшинстве. Мийо Цакташ в позиционной атаке отдал поперечную передачу прямо в ноги Александру Коломейцеву, последовал длинный заброс на Эдера, который выиграл борьбу у Цезаря Наваса, уже готовился убегать один на один, и испанцу оставалось фолить ценой прямой красной карточки.

Концовка превратилась в борьбу характеров, где все же чуть напористее оказался "Локомотив". Джефферсон Фарфан, проводящий сумасшедший сезон, после подачи Михаила Лысова пробил в притирку со штангой – Джанаев был бессилен.