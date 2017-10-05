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«Рубин» проиграл «Локомотиву» в Москве

"Рубин" проиграл "Локомотиву" в Москве
16+
Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

Встреча прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Абсолютное преимущество нашей команды в первом тайме в голы, к сожалению, не вылилось,  сообщает официальный сайт клуба.

Очень активные фланги в лице Эльмира Набиуллина и Морица Буаэра раз за разом разгоняли наши атаки, Сердар Азмун и Максим Канунников цеплялись за любые мячи. Однако в завершающей стадии не хватало самой малости. "Локомотив" до перерыва не создал у наших ворот абсолютно ничего, в итоге в перерыве наставник хозяев Юрий Сёмин сделал сразу две замены.

Замены рисунок игры поначалу изменили несильно – "Рубин" продолжил владеть мячом и искать счастье на чужой половине поля. Канунников после тонкой передачи Мийо Цакташа отдавал на Азмуна казалось бы наверняка, иранец уже был готов отправлять мяч в сетку, но в последний момент в подкате выручил команду Соломон Кверквелия.

Постепенно "Локо" все же выровнял игру, а на 80-й минуте "Рубин" остался в меньшинстве. Мийо Цакташ в позиционной атаке отдал поперечную передачу прямо в ноги Александру Коломейцеву, последовал длинный заброс на Эдера, который выиграл борьбу у Цезаря Наваса, уже готовился убегать один на один, и испанцу оставалось фолить ценой прямой красной карточки.

Концовка превратилась в борьбу характеров, где все же чуть напористее оказался "Локомотив". Джефферсон Фарфан, проводящий сумасшедший сезон, после подачи Михаила Лысова пробил в притирку со штангой – Джанаев был бессилен.

Рамиль Бикмуллин, 02.12.2017, 19:32
Тэги: ФК Рубин, Спорт
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Комментарии

Добрый дядя02 декабря 2017, 20:09
Я же сразу сказал, что проиграют.
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Горожанин02 декабря 2017, 20:09
Привет вылет из рфпл :-P
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горожанин02 декабря 2017, 20:11
Некоторые игроки Локомотива имеют скрытую мощность-когда оставалось 10 минут до конца я почувствовал что нам забьют-это и произошло-причина- в конце игры наши рискнулись и все передвинулись ближе к противнику-это был риск в той ситуации и уже проблем не было у Локомотива-им нужен был хоть один гол и Локомотив его получил-тут не было фак(ора везения-позиционно противник был уверенне-возможно предсоящие матчи будут ничейными или победы со скромным счётом
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Уася02 декабря 2017, 20:14
Рубин уверенными шагами - двигается в пердив ! Паходу совсем у ребят всё в коллективе плохо ...
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Горожанин02 декабря 2017, 20:35
Люди вы незнаете многие как они куражиться по ресторанам Им не до футбола бабло есть че ище надо
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Ол02 декабря 2017, 20:36
Рубин играл хорошо. Но вот непруха.какое то не везение.
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Горожанин02 декабря 2017, 20:36
Вот скаты
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горожанин02 декабря 2017, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
Рубин играл хорошо. Но вот непруха.какое то не везение.
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Подбор игроков не тот-нужно привлекать игроков мощного телосложения с очень сильным ударом(футбол игра в основном тяжолоатлетов),но игроков скоростного плана и более хрупких должно быть немного.Игрок должен абсолютно неуставать- у нас же у зрителей возникает ощущение что игроки во вот выдохнутья и упадут-нужноиметь шесть,семь негров,хорватов или сербов(аргентинцы и бразильцы они более аристократы-я имею ввиду испанскую ветвь.У игрока должен быть широкий таз-с ним он более точно и по верной траектории будет напраслять мяч на удобную и комфортную территори! С ткаим тазом он будет и лучше перехватывать мяч, а это преимущество-если провести грамотную селекционную работу, то они будут и без тренера выигрывать
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