Из-за сильного снегопада в Москве задержали несколько рейсов до Казани

В Москве из-за сильного снегопада 1 декабря было задержано более 100 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". Так в аэропорту Шереметьево задержали вылет 88 рейсов, в Домодедово — 16 рейсов, еще 12 — в аэропорту Внуково, передает РБК.

Как сообщили в аэропорту Шереметьево, из-за снегопада в течение часа удалось провести только 20 взлетно-посадочных операций вместо 55, из-за чего в аэропорту начала собираться "очередь" из готовых ко взлету самолетов.

По информации онлайн-табло казанского аэропорта, из Домодедово в Казань с вечера пятницы было задержано 3 рейса, из Шереметьево — 5 рейсов, а также два рейса из Внуково.

На сегодняшний день авиакомпания «Аэрофлот» отменила порядка 20 рейсов, изменено время вылета или прибытия еще порядка 50 рейсов.

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют метель и в Казани.