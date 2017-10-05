В Госсовете Татарстана предложили выплачивать компенсацию за отсутствие места в детсаду

В Госсовете Татарстана предложили выплачивать компенсацию одному из родителей за отсутствие места в детском саду для детей от 1,5 до 3 лет. Об этом заявила зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

По ее словам, нехватка мест в детсадах для детей с 1,5 лет является серьезной проблемой. Поэтому нужна материальная поддержка для таких семей, причем федерального уровня.

- Считаю необходимым внести соответствующее поправки в действующее законодательство с целью компенсационной выплаты одному из родителей в связи с отсутствием места в дошкольном образовательном учреждении, - цитирует «Татар-информ» слова Ларионовой.