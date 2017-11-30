В Татарстане более 800 дольщиков официально признали обманутыми

В реестр обманутых дольщиков вошли еще 808 татарстанцев. Об этом сообщил заместитель министра строителства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.

- Документ в целом не влияет на их права, но они могут использовать его в суде как один из аргументов, что их действительно обманули. Как обоснование они могут предоставить этот приказ, - отметил он, передает "Татар-информ".

По его словам, на сегодня в Татарстане остается еще 35 проблемных долевых объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане в текущем году 509 обманутым дольщикам выдали квартиры в четырех построенных домах на 853 квартиры.

Кстати, депутат Госдумы Юрий Афонин направил депутатский запрос главе Минстроя РФ Михаилу Меню с просьбой взять на контроль решение вопроса обманутых дольщиков в Казани. Депутат просит ускорить завершение долгостроев в Казани, а также провести аудит эффективности использования ранее выделенных на эти цели земель. Так, по данным парламентария, в столице Татарстана остается 19 проблемных объектов, а количество дольщиков превышает 4226 человек.