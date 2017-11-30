СМИ: Путин дал установку регионам провести президентские выборы «без скандалов»

В Кремле поставили задачу провести президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года, без скандалов и нарушений. Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника.

Отмечается, что виновных в нарушениях будут жестко наказывать.

- Задачу поставил лично Владимир Путин, - говорится в сообщении.

По словам федерального чиновника, ключевых задачи три — выборы должны быть открытые, легитимные и без скандалов.

Напомним, выборы президента России намечены на 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин пока не заявил о планах баллотироваться.