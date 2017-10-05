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Письма Деду Морозу: дети из Татарстана пишут желания по е-мейлу и просят эликсир жизни

Письма Деду Морозу: дети из Татарстана пишут желания по е-мейлу и просят эликсир жизни
16+
Фото: Почта Деда Мороза
ProKazan.ru публикует заветные желания детей главному Дедушке страны

Сегодня, 4 декабря, отмечается День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. За этот год Дед Мороз  получил более 200 тысяч писем со всей страны. Только за ноябрь добрый волшебник получил из Татарстана 6600 весточек. ProKazan.ru публикует несколько желаний.

Как рассказали сотрудники почты Деда Мороза, дети все чаще переходят на электронный формат письма - по е-мейлу. Как правило, они просят современные гаджеты, куклу Монстр Хай, Беби Бон, интерактивную игрушку Furby, косметику, конструктор Лего, Робота-трансформера, гироскутеры, самолеты и машинки на пульте управления, железную дорогу. Также, популярностью пользуются различные наборы для творчества, спортивный инвентарь (велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи Среди необычных просьб можно выделить ручку - эликсир вечной жизни, крылья как у феи, хвост как у русалки, скатерть-самобранку и волшебные камни.

“Меня зовут Надя. Мне 7 лет, я учусь в первом классе. У меня есть кот Моня, Я люблю с ним играть. Он скачет, как лошадка, когда я с ним играю в мячик. В подарок я хочу получить Play-Doh “Фабрика пирожных...”

Детям приятно рассказать Деду Морозу об успехах своей семьи. Как усердно они готовятся к Новому году, наряжали елку, своими руками делали игрушки и, конечно, хорошо учились.

“Мы участвовали в битве хоров и заняли 1 место, за участие в пионерболе также заняли 1 место, а мама и папа украсили свои рабочие места, - пишет семья Кузнецовых. - Дедушка Мороз, подари пожалуйста Артему 4-й том книги о Шерлоке Холмсе, альбом для коллекционных монет, журнал “Вокруг Света”. Игорю - журнал “Наполеоновские войны”, солдатики “Бородино” и интересную книгу с картинками. Папе Славе интересную книгу про Москву и приключения. Маме, папе и Артему теплые тапочки, как у Игоря...”.

Мальчики часто просят технические подарки - робота, девочки - кукол и волшебных фей.

“Дедушка Мороз, я б хотела, очень я б хотела фей, которые исполняют желания, - пишет София из Набережных Челнов. - А если нет, мне будет очень грустно. И я хочу куклу, 1 метр, бархатную, светло-зеленую. Я хочу, чтобы она была как из мультика “Моана”, ее зовут “Те-Фити” и чтобы руки и ноги - все двигалось…”

Дети признаются: они верят в Деда Мороза несмотря ни на что.

“Сегодня мы в школе выступали с песней “Дед Мороз”. Я спросил у одноклассников, верят ли они в тебя. Но они не верили. А я верю в тебя и хотел бы на Новый год подарок. На каникулах я буду наряжать елку и ждать тебя...”

“Поздравляю с Новым годом! - пишет Дедушке Рената из Набережных Челнов. - Хочу пожелать тебе всего хорошего, счастья, улыбок. Извини, что так поздно пишу, в 5-м классе очень много уроков. Как у тебя дела? А как здоровье? У меня к тебе маленькая просьба, можешь под Новый год вместе со своим подарком положить под елку письмо с твоим ответом, пожалуйста. Можно мне на новый год набор Лего “Френдс” - парк аттракционов…”

Письма доброму волшебнику пишут люди всех возрастов. Молодые девушки и женщины всё чаще просят исполнения чуда – родить ребенка. Кто-то мечтает о хорошем муже, помириться с родителями, повышения по службе. Мужчины просят машины, помочь закрыть ипотечный/автомобильный кредит, увеличения заработной платы, карьерного роста и т.д. Пенсионеры пишут о помощи материальной, а иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться.

Кстати, завтра Всероссийский Дед Мороз и команда посетят Казань. Визит Дедушки пройдет до 2 декабря, он встретится с детьми с особенностями развития и здоровья, а также с сиротами.

Ольга Плешкова, 04.12.2017, 12:08
Тэги: Новый год в Казани
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