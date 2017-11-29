Наверх
Эксперимент: мы узнали, в каких из 7 районов Казани из кранов течет самая безопасная вода
13:08, сегодня11
В Казани ожидаются морозы
15:29, сегодня1
ГИБДД Казани вновь проведет рейд со "скорыми", чтобы найти водителей-нарушителей
15:25, сегодня2
В Казани задержали двух полицейских и экс-следователя СКР: их подозревают в заражении мяса
14:35, сегодня9
Инстаграм казанских автослесарей: голые мастера и кот в двигателе
Минобрнауки РТ: почти 70% школьников выбрали для изучения татарский язык
14:25, сегодня29
Реклама
Нефть не сдается: "Татнефть" увеличила прибыль в 2017 году
14:04, сегодня2
Вратарь «Ак Барса» прокомментировал поражение в «зеленом дерби» на татарском языке
13:44, сегодня13
Вечный спор: где казанцам лучше жить, в городе или на природе
В Нижнекамске в доме, где расправились с 16-летним подростком, нашли зарезанной женщину
13:31, сегодня5
В Татарстане 5-летняя девочка умерла на руках у своей мамы
13:05, сегодня3
Путину расскажут о нарушениях с татарским языком в школах Татарстана
12:59, сегодня61
Как в Казани делают пластические операции по коррекции «азиатских глаз»
Казанцы смогут проехать в поездах за полцены: РЖД объявили акцию
12:26, сегодня4
Погром в «Алтыне»: полиция выяснила личности всех нападавших, дело направлено в суд
11:42, сегодня10
На улице Нариманова водитель "ПАЗика" насмерть сбил пешехода
11:15, сегодня17
Все о детях, старении и сексе: Чему казанские женщины научились в Школе женского здоровья
Курящие на балконах жители России будут платить соседям
10:56, сегодня31
«Мы в ответе за тех, кого приручили»: что делать с бездомными животными в Казани?
10:52, сегодня
Скончался главный тренер Федерации плавания Татарстана
10:51, сегодня4
ТВ-3 запускает шоу нового формата «Чернобыль. Зона обсуждения»
Слухам вопреки: "Ак Барс" банк увеличил свой капитал из-за роста прибыли
10:35, сегодня15
События Казани: конференция "Личное финансовое планирование: от облигаций до криптовалют"
10:27, сегодня2
Казань и испанская Барселона будут сотрудничать в сфере туризма
10:20, сегодня9
Сотрудник ProKazan.ru на один вечер стал сварщиком и понял, что ошибся с выбором профессии
Прокуратура внесла представления президенту, премьер-министру и министру образования РТ
10:14, сегодня31
В Татарстане нашли повешенным мужчину, который не выходил на связь с родителями три дня
09:52, сегодня11
В Казани пройдет всемирная акция по детскому программированию «Час Кода» (0+)
09:44, сегодня
Мнение эксперта: где в Казани найти «правильный» стейк
«Спасите нас»: в Казани бизнесмены пожаловались на домашние салоны красоты
09:34, сегодня31
Где лучше снять квартиру в Казани?
09:29, сегодня2
В Татарстане школьник обгорел, взрывая петарды с друзьями
09:05, сегодня3
Стало известно, когда завершится капитальный ремонт здания цирка в Казани
08:44, сегодня19
Президент РТ посетил легендарный музей-бункер Черчилля в Лондоне
08:19, сегодня30
Сегодня в Казани ожидается -4 градуса
06:16, сегодня
"Ак Барс" проиграл "Салавату Юлаеву", прервав трехматчевую победную серию в КХЛ
21:38, 29.11.20174
Российское отделение международного союза литераторов выступило за обязательный татарский
18:26, 29.11.201758
Приставы перекрыли трубу для слива нечистот в элитном поселке под Казанью
18:12, 29.11.201712
В Казани гидов обучат пяти иностранным языкам к ЧМ-2018 по футболу‍
17:31, 29.11.201724
Бюджет Татарстана на следующий год приняли с дефицитом в 2,7 млрд рублей‍
16:54, 29.11.201714
Госсовет РТ отклонил идею вернуть прямые выборы мэров
16:45, 29.11.201718
Минниханов в Лондоне посулил льготы британским бизнесменам
16:40, 29.11.201729
Экс-сотрудники ОП «Юдино» получили условные сроки за пытки, от которых умер мужчина
16:18, 29.11.201739
Автором текста Тотального диктанта в 2018 году стала популярная писательница из Казани
15:50, 29.11.20179
Завтра в Казани похолодает до -4 градусов
15:35, 29.11.20171
«Покажи свои голые фото». ProKazan.ru за пару часов нашел более 20 педофилов (18+)
15:14, 29.11.201757
Возле казанского Кремля построят "космодром" изо льда высотой с 4-этажный дом
15:02, 29.11.201720
В Казани госпитализировали бизнесмена, который расстрелял хулиганов в подъезде
14:59, 29.11.201739
Госсовет РТ запретит штрафовать малый бизнес
14:49, 29.11.20177
Убийство подростка в Нижнекамске: он познакомился с убийцами за несколько часов до смерти
14:30, 29.11.201715
Казань избавят от запаха канализации: очистные сооружения накроют защитными «колпаками»
14:16, 29.11.201730
В Татарстане пассажирский поезд насмерть сбил работника РЖД
14:11, 29.11.20177
БДСМ-подарок довел казанца до сердечного приступа
13:37, 29.11.201716
СМИ: власти России хотят упростить допуск иностранцам на работу
13:19, 29.11.20176
Мэрия Казани выразила соболезнования владелице "Бахэтле"
12:35, 29.11.201734
Исполком Зеленодольского района незаконно выделили деньги на Сабантуй в Новосибирске
12:15, 29.11.201718
Средний размер взятки в Татарстане вырос до 271 тысячи рублей
12:12, 29.11.201715
Госсовет РТ единогласно проголосовал за проект по добровольному татарскому языку в школах
11:55, 29.11.2017107
Подросток, тело которого нашли в лесу Нижнекамска, был убит знакомыми
11:28, 29.11.20176
Прокурор Татарстана подтвердил: татарский язык в школах будет только добровольным
11:02, 29.11.201736
В Казани сгорел дом, пострадал ребенок-инвалид
10:54, 29.11.2017
К Новому году ожидается всплеск хакерских атак на банки Татарстана
10:25, 29.11.201715
В школах Казани вводят новые методики изучения татарского языка
09:49, 29.11.201748
К Новому году власти Татарстана заказали 500 серебряных медалей за 2 млн рублей
08:59, 29.11.201712
Оперную певицу из Казани Аиду Гарифуллину номинировали на «Грэмми»
08:37, 29.11.201723
СМИ: Изучение татарского языка будет только добровольным
08:15, 29.11.2017105
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани задержали двух полицейских и экс-следователя СКР: их подозревают в заражении мяса

В Казани задержали двух полицейских и экс-следователя СКР: их подозревают в заражении мяса
16+
Фото: "Бизнес Online" (подозреваемый Илья Артемьев)
После получения результатов экспертизы на владельца мясной фирмы возбудили уголовное дело за продажу "опасного" мяса

В Казани сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела экономбезопасности и противодействия коррупции УВД города Вадима Караваева, оперативника отдела Айрата Сафина и недавно уволенного следователя СКР по РТ Илью Артемьева, которых подозревают в заражении взятого у предпринимателя мяса болезнетворными микроорганизмами. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Проверка мяса

Предварительно, в октябре надзорные органы проводили проверку в торговых рядах на улице Восстания, в частности, фирму, торгующая мясом под названием "Сырат". Надзорные органы взяли образцы продукции для экспертизы, а после вышеназванные полицейские "испортили образцы и получили заключение экспертизы о наличии в образцах каких-то болезнетворных микроорганизмов".

После этого Караваев и Сафин возбудили на владельца фирмы дела по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности", 19 октября полицейские забрали у него 35 тонн вяленного мяса, которые передали на хранение в фермерское хозяйство в Мензелинском районе. Однако до Мензелинского района доезжает не все мясо: как позже установит следствие, Сафин и Караваев успели продать налево 15 тонн — за 1,5 млн. рублей.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере и превышения должностных полномочий, которое ведет отдел по должностным преступлениям Следственного комитета.

При чем тут экс-следователь?

Что касается экс-следователя Ильи Артемьева, по одной из версий, он получил некий процент с продажи мяса, а с Сафиным и Караваевым по работе не пересекался. По другой версии, Артемьев и полицейские были в сговоре и хотели взять с предпринимателя еще 1,5 млн рублей за взятку за помощь в закрытии уголовного дела. На передаче денег 27 ноября, якобы, Артемьева и задержали сотрудники ФСБ.  По третьей версии Артемьев был лишь посредником. 

В итоге суд отправил Артемьева под домашний арест до 25 января, Караваев отправлен в СИЗО, а Сафина отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас продолжается расследование.

Н. Вильданов, 30.11.2017, 14:35
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин30 ноября 2017, 14:37
ушлые мусорки
Лучший комментарий
0
18
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 14:46
Вот тебе и сотрудник отдела по противодействию коррупции:-D А куда смотрит г-н Хохорин? Вот тебе средняя взятка и 271 тыс. руб. Аха-ха
0
12
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 14:50
Биологическое оружие применили.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:00
После этого хотят что бы бизнес развивался.Полицай - лучший бизнес.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:12
Рыба гниет с головы погругому не скажешь.Коммерческая организация.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:17
В ответ на комментарий пользователя
После этого хотят что бы бизнес развивался.Полицай - лучший бизнес.
Развернуть
Так это ж всегда было так
0
1
Согласны с автором?
фермер30 ноября 2017, 15:32
вот подонки! часто убэп находит в сельхоз продукции санпэд нарушения. вот в чем дело!
0
2
Согласны с автором?
Микки хиРург30 ноября 2017, 15:33
Продавали зараженое мясо,круто!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:41
Кругом одна зараза
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Считаете ли вы опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане?

До окончания голосования осталось:
ДаНет
Голосов: 43
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru