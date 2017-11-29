В Казани задержали двух полицейских и экс-следователя СКР: их подозревают в заражении мяса

После получения результатов экспертизы на владельца мясной фирмы возбудили уголовное дело за продажу "опасного" мяса

В Казани сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела экономбезопасности и противодействия коррупции УВД города Вадима Караваева, оперативника отдела Айрата Сафина и недавно уволенного следователя СКР по РТ Илью Артемьева, которых подозревают в заражении взятого у предпринимателя мяса болезнетворными микроорганизмами. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Проверка мяса

Предварительно, в октябре надзорные органы проводили проверку в торговых рядах на улице Восстания, в частности, фирму, торгующая мясом под названием "Сырат". Надзорные органы взяли образцы продукции для экспертизы, а после вышеназванные полицейские "испортили образцы и получили заключение экспертизы о наличии в образцах каких-то болезнетворных микроорганизмов".

После этого Караваев и Сафин возбудили на владельца фирмы дела по статье "Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности", 19 октября полицейские забрали у него 35 тонн вяленного мяса, которые передали на хранение в фермерское хозяйство в Мензелинском районе. Однако до Мензелинского района доезжает не все мясо: как позже установит следствие, Сафин и Караваев успели продать налево 15 тонн — за 1,5 млн. рублей.

В результате по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере и превышения должностных полномочий, которое ведет отдел по должностным преступлениям Следственного комитета.

При чем тут экс-следователь?

Что касается экс-следователя Ильи Артемьева, по одной из версий, он получил некий процент с продажи мяса, а с Сафиным и Караваевым по работе не пересекался. По другой версии, Артемьев и полицейские были в сговоре и хотели взять с предпринимателя еще 1,5 млн рублей за взятку за помощь в закрытии уголовного дела. На передаче денег 27 ноября, якобы, Артемьева и задержали сотрудники ФСБ. По третьей версии Артемьев был лишь посредником.

В итоге суд отправил Артемьева под домашний арест до 25 января, Караваев отправлен в СИЗО, а Сафина отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас продолжается расследование.