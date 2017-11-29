Нефть не сдается: «Татнефть» увеличила прибыль в 2017 году

"Татнефть" с января по сентябрь этого года получила чистую прибыль в размере 86,2 млрд рублей, что больше прибыли за аналогичный период прошлого года на 13 процентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В следующем году компанию планирует сохранить добычу нефти на уровне 28,7 млн тонн, при этом в случае необходимости объем добываемой нефти может быть увеличен.

С начала года объем добычи нефти в компании составил 21,4 млн т, что на 2,6% выше уровня соответствующего периода прошлого года. Введены в эксплуатацию 644 новых добывающих и 181 нагнетательных скважин.

Выручка от реализации отгруженной продукции за этот период оценивается в 502,4 млрд рублей.

Напомним, ранее Татнефть", которая является основным акционером банка "Зенит", опровергла сообщения о его продаже. Ранее сообщалось, что акционер намерен продать свой непрофильный банковский актив, однако пока "Зенит" не является очень привлекательным предложением для покупателей.